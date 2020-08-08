كاد التهام ذراعها.. حوت يهاجم أسترالية وتنجو بأعجوبة.. شاهد





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة رامزي البالغة من العمر 30 عاما قررت الاستمتاع بإجازتها الصيفية على متن باخرة في أحد الشواطئ الاسترالية.





وهاجم حوت ضخم السيدة رامزي اثناء سباحتها في الماء حيث حاول الحوت التهام ذراع السيدة ولكنها افلتت يدها وخرجت بسرعة إلى الباخرة وحاولت والدتها تضميد جراحها إلا أنها كانت تحتاج لمستشفى.





وانتقلت السيدة رامزي إلى المستشفى عن طريق ارسال الهليكوبتر بسبب صعوبة الحالة وعدم إمكانية إرسال سيارة إسعاف.

هاجم حوت ضخم استرالية كانت تقضي إجازتها الصيفية على متن باخرة خاصة، وقررت القفز في المياه ولكنها لم تكن تدري المصير الذي ينتظرها بالأسفل.