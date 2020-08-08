الهجرة توضح خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ غدا.. فيديو

قال عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الهئية الوطنية للانتخابات وبالتنسيق مع وزارة الهجرة وضعت آليات لتصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد السريع، وذلك حفاطا على المصريين بالخارج من التجمعات في ظل جائحة كورونا.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت موعد للتسجيل وهو من 25- 31 يوليو، وبعدما يقوم بالتسجيل يظهر له رقم كودي، ومن ثم يستخدمه خلال يومي الانتخابات المخصصين للمصرين بالخارج.



وواصل قائلا: "يدخل الرقم الكودي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم تظهر له ورقتين للتصويت، إحداهما خاصة بالتصويت الفردي، وأخرى بالقوائم، متابعا: بعدما يقوم بالتصويت يضع الورقتين في "مظروف ورقي" لا توجد عليه أي كتابات، ومن ثم يوضع مع الظرف، الأوراق الخاصة به.



وأضاف أن "الورق المقدم مع المظروف يحتوي على صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المصري الخاص به، بالإضافة إلى صورة من الوثيقة الدالة على إقامته بالخارج، وأيضا الإقرار المتواجد على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات".



وفي سياق الحديث، أوضح أنه يتم وضع الظرف الأول برفقة باقي الأوراق في ظرف آخر ومن ثم يكتب على الظرف الثاني عنوان مقر البعثة الدبلوماسية في الدولة التي يقيم بها المصري بالخارج.



ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت لوزارة الهجرة القائمة النهائية باسماء المرشحين سواء للنظام الفردي أو القوائم على مستوى الجمهورية، معقبا: تم رفع تلك القوائم على موقع وزارة الهجرة لشئون المصريين بالخارج، كما أن هناك تنسيقا من قبل وزيرة الهجرة مع رؤساء الجاليت بالخارج من أجل تعريف المصريين بالخارج بالمرشحين.