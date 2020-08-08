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أسامة ربيع: تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة بدءا من الغد

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:34 م
قناة السويس
قناة السويس
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عبد الخالق صلاح
قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد ممر منافس لقناة السويس حتى الآن.

وأضاف ربيع فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، ويعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه بدءا من غدا الأحد سيتم تشغيل أنفاق قناة السويس علي مدار 24 ساعة.

واوضح ربيع أن وباء كورونا أثر سلبا علي حركة التجارة العالمية، موضحا أنه تم تقديم حزمة من التخفيضات على السفن القادمة من أوروبا.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس ساهمت فى زيادة حركة مرور السفن عالميًا رغم أزمتي فيروس كورونا والنفط، لافتا إلى أن جميع العاملين فى حفر قناة السويس مصريين، وأن أكثر من 120 ألف شهيد ضحوا بحياتهم من أجل حفر قناة السويس.

وتابع ربيع ننفذ إستراتيجية تطوير قناة السويس وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقدم خدمات متطورة لجميع السفن العالمية وفقًا للإجراءات الوقائية ومواكبة التقدم، وقريبًا ستظهر موارد الهيئة، وخلال 2021 سيكون هناك أشياء كثيرة مميزة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري.
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