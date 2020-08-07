اتحاد الموانئ العربية: قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي

قال اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ العربية، إن هناك ثقة في الاقتصاد المصري ناتجة عن الاستقرار السياسي.





وتابع بحري عصام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن أهم مكسب من مشروع قناة السويس الجديدة هو المنطقة الاقتصادية على ضفتي القناة، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي.





ولفت أمين عام اتحاد الموانئ العربية، إلى أن الأمان والاستقرار السياسي أهم عاملين في جذب الاستثمار.





وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي.