AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتحاد الموانئ العربية: قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء بحري عصام الدين بدوي، أمين عام اتحاد الموانئ العربية، إن هناك ثقة في  الاقتصاد المصري ناتجة عن الاستقرار السياسي.

وتابع بحري عصام خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن أهم مكسب من مشروع قناة السويس الجديدة هو المنطقة الاقتصادية على ضفتي القناة، لافتا إلى أن قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي.

ولفت أمين عام اتحاد الموانئ العربية، إلى أن الأمان والاستقرار السياسي أهم عاملين في جذب الاستثمار.

وأشار إلى أن  قناة السويس الجديدة حولت محور القناة إلى منطقة جذب اقتصادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين اتحاد الموانئ البحرية العربية: قناة السويس ستظل أهم الممرات الملاحية.. فيديو

أخبار التوك شو.. عودة صلاة الجمعة للجامع الأزهر.. وصندوق مصر السيادي يدخل التصنيف العالمي بـ 11 مليار دولار

5 سنوات على معجزة قناة السويس الجديدة.. كيف أنشئت الهيئة الهندسية أهم ممر ملاحي في العالم

قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ5 لافتتاحها.. مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. وننشر تفاصيل تدشين أكبر كراكة بالشرق الأوسط

رئيس الهيئة الاقتصادية: قناة السويس الجديدة لها دور حيوي في تنمية المنطقة

خبير اقتصادي: قناة السويس أصبحت أهم ممر ملاحي في العالم

ترشيحاتنا

وجبة لا تخلو منها السفرة تسبب الوفاة بأمراض القلب.. احترس

تسجيل نادر .. هند رستم تعترف: تنازلت عن نجوميتي في لبنان من أجل هذا الرجل

دجلة يفاضل بين حارسي الزمالك وبيراميدز لخلافة عبد المنصف

شادي محمد يكشف لـ صدى البلد تأثير رحيل رمضان صبحي على الأهلي

شاهد| أضرار كورونا على سوق التجارة العالمية

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ السوق التجاري بمدينة نصر من كارثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية

مواصفات سكودا سكالا skoda scala بعد طرحها في مصر .. فيديو وصور

بالتايجر الأبيض.. ريهام أيمن تبرز جمالها بإطلالة صيفية