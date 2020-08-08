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فن

نسرين طافش تستعيد ذكرياتها بصور من أعمالها السابقة.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:34 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"

ظهرت نسرين طافش فى صورة مجمعة تجمع جميع أدوارها التي جسدتها في مشوارها الفني وكتبت قائلة: "2020 ".


وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني. 


كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".




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