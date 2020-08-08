أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد





وعلقت على الصورة قائلة "يوم حلو أوي مع أعز صحاب".





وتألقت ليلى علوي بإطلالة شبابية جذابة، مرتدية فستان باللون الأزرق منقوش بالأبيض، ومكشوف من منطقة الصدر.





وارتدت ليلى علوي نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة، بشكل جديد وجذاب.





واعتمدت على وضع المكياج الناعم، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين.





وتركت خصلات شعرها الذهبي أعلى الكتف بطريقة بسيطة.





واستكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات، ذات اللون الذهبي والأزرق.





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