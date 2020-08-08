AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المتحدث باسم وزارة الخارجية: غدا بدء تصويت المصريين بالخارج لمن قام بالتسجيل..فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:17 م
السفير أحمد حافظ،
السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية
Advertisements
اسراء صبري
قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل السفارات على أتم الاستعداد حاليا لانتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أن كل المصريين الذين قاموا بالتسجيل يمكنهم البدء في التصويت من الغد.

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه ليس مطلوب من أحد التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية من أجل تسليم الظرف الخاص به، وكل ما عليه هو توصيل الظرف إلى البريد.

وأضاف أن وزارة الهجرة تواصلت مع مكاتب وهيئات البريد من أجل الاتفاق على توصيل الأظرف الخاصة بالتصويت في الموعد لتوصيلهم.

كما قم الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل ما قامت به من توضيح وتفسير الإجراءات التي يجب على المواطنين الإلتزام بها خلال تصويتهم بالخارج، وذلك من خلال الفيديو التوضيحي المقدم من خلاله.

وأوضح أن وزارة الخارجية طالبت كل السفارات المصريه بالخارج أن تقوم بنشر هذا الفيديو من أجل تعريف المواطنين بالإجراءات، معقبا: الهدف من استخدام التصويت عن طريق البريد هو الحفاظ على المصريين المتواجدين بالخارج.

وواصل قائلا: هناك 124 دولة سيتم إجراء الانتخابات بها، والـ124 دولة يتضمنون 140 مقرا انتخابيا، قما قامت وزارة الخارجية يتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 خلال فترة التصويت لتلقي الشكاوى من المواطنين.

ولفت لاإلى أن الشكاوى ستكون قليلة وذلك نتيجة الفيديو التوضيحي الذي قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديمه للمصريين ولكن في حالة وجود أي شكاوى عليهم بالتواصل مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية عن طريق السفارة أو القنصلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمة جديدة لأول مرة.. تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية

وزارة الخارجية تنشر فيديو تعريفيا بخطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

السفير المصري لدى الكويت: الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات الشيوخ

الأحد| انطلاق ماراثون تصويت المصريين بالخارج في سباق الشيوخ..١٤٠ بعثة دبلوماسية في 124 دولة

للمصريين بالخارج.. 10 أسئلة شائعة حول التصويت البريدي بانتخابات الشيوخ

وزارة الهجرة ترد على أسئلة واستفسارات الناخبين في عدة دول

ترشيحاتنا

نهال عنبر تهنئ نجلها حسام الحسيني بعيد ميلاده: يا قطعة من قلبي

ضحية عقار المنصورة.. أخرج والدته من المنزل وعاد للحصول على ممتلكاتهما فانهار عليه المنزل

على الأغانى الأجنبية.. هند عبد الحليم ترقص بحفل زفافها.. شاهد

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

أزمة في الإسكندرية.. الغيابات تضرب الاتحاد وسموحة قبل مواجهة الزمالك والمقاولون فى الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: علاج السل يحمي مصابي كورونا ويقوي المناعة.. تفاصيل

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد