المتحدث باسم وزارة الخارجية: غدا بدء تصويت المصريين بالخارج لمن قام بالتسجيل..فيديو

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كل السفارات على أتم الاستعداد حاليا لانتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أن كل المصريين الذين قاموا بالتسجيل يمكنهم البدء في التصويت من الغد.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه ليس مطلوب من أحد التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية من أجل تسليم الظرف الخاص به، وكل ما عليه هو توصيل الظرف إلى البريد.



وأضاف أن وزارة الهجرة تواصلت مع مكاتب وهيئات البريد من أجل الاتفاق على توصيل الأظرف الخاصة بالتصويت في الموعد لتوصيلهم.



كما قم الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل ما قامت به من توضيح وتفسير الإجراءات التي يجب على المواطنين الإلتزام بها خلال تصويتهم بالخارج، وذلك من خلال الفيديو التوضيحي المقدم من خلاله.



وأوضح أن وزارة الخارجية طالبت كل السفارات المصريه بالخارج أن تقوم بنشر هذا الفيديو من أجل تعريف المواطنين بالإجراءات، معقبا: الهدف من استخدام التصويت عن طريق البريد هو الحفاظ على المصريين المتواجدين بالخارج.



وواصل قائلا: هناك 124 دولة سيتم إجراء الانتخابات بها، والـ124 دولة يتضمنون 140 مقرا انتخابيا، قما قامت وزارة الخارجية يتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 خلال فترة التصويت لتلقي الشكاوى من المواطنين.



ولفت لاإلى أن الشكاوى ستكون قليلة وذلك نتيجة الفيديو التوضيحي الذي قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديمه للمصريين ولكن في حالة وجود أي شكاوى عليهم بالتواصل مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية عن طريق السفارة أو القنصلية.