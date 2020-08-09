نائب: مجلس الشيوخ سيدرس القوانين المحالة إليه من البرلمان بعناية شديدة

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ يعتبر بمثابة علامة مهمة فى تاريخ الحياة السياسية ، حيث ان له اختصاصات تتمثل فى دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.





وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيدرس القوانين التى ستحال إليه من مجلس النواب بعناية شديدة ، قائلا: "نتعشم أن يكون هناك دور قوى لمجلس الشيوخ حتى تخرج هذه القوانين بشكل سليم.





ودعا عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الشعب المصرى للخروج بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، لاختيار النائب الأفضل الذى يمثل دائرته.





وكان لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، قد أعلن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 من الشهر ذاته.





وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.