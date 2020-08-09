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فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:31 ص
شلل الأحبال الصوتية
شلل الأحبال الصوتية
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نهى هجرس
شلل الأحبال الصوتية هو حالة تتعطل فيها أعصاب أحد الحبلين الصوتيين أو كليهما (أحادي الجانب أو ثنائي) أو تصبح غير قادرة على الحركة، والأحبال الصوتية أو الطيات الصوتية عبارة عن زوج من الأنسجة الموجودة في الحنجرة تساعد على التحدث أو البلع أو التنفس أو السعال أو الضحك. 

وقدم موقع "boldsky"  اهم الأسباب والأعراض لشلل الأحبال الصوتية.

أسباب شلل الحبل الصوتي 
يحدث شلل الحبل الصوتي نتيجة تلف أو اضطراب في الحنجرة أو أعصاب الحنجرة مما يؤدي إلى شلل عضلات الصوت، وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي: 
آفات في أعصاب الحبل الصوتي 
صدمة أو إصابة في أعصاب الرقبة 
أورام حول الحنجرة 
إصابة أعصاب الرقبة بسبب الجراحة (مثل جراحة الغدة الدرقية) 
التهاب الحنجرة بسبب الالتهابات. 
مشاكل عصبية مثل التصلب المتعدد تضرر الدماغ الذي يؤثر على عضلات الحبل الصوتي 
علاج إشعاعي 

الحبال الصوتية عبارة عن طيات عضلية تقع داخل الحنجرة، عندما نتحدث ، يمر الهواء من الرئتين إلى هذه الطيات ، مما يتسبب في اهتزازها وإصدار صوت. 


يسبب شلل الحبل الصوتي أعراضًا مثل: 
بحة في الصوت (صوت غير طبيعي) 
صعوبات أثناء بلع الطعام أو السعال 
ضيق في التنفس 
الالتهاب الرئوي (بسبب دخول الطعام والسائل إلى الرئتين) 
كثرة تنظيف الحلق 
صوت التنفس 
انخفاض في حجم الكلام 
الاختناق الذي قد يؤدي إلى الموت



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