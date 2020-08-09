فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

أسباب شلل الحبل الصوتي

آفات في أعصاب الحبل الصوتي

صدمة أو إصابة في أعصاب الرقبة

أورام حول الحنجرة

إصابة أعصاب الرقبة بسبب الجراحة (مثل جراحة الغدة الدرقية)

التهاب الحنجرة بسبب الالتهابات.

مشاكل عصبية مثل التصلب المتعدد تضرر الدماغ الذي يؤثر على عضلات الحبل الصوتي

علاج إشعاعي

الحبال الصوتية عبارة عن طيات عضلية تقع داخل الحنجرة، عندما نتحدث ، يمر الهواء من الرئتين إلى هذه الطيات ، مما يتسبب في اهتزازها وإصدار صوت.









يسبب شلل الحبل الصوتي أعراضًا مثل:

بحة في الصوت (صوت غير طبيعي)

صعوبات أثناء بلع الطعام أو السعال

ضيق في التنفس

الالتهاب الرئوي (بسبب دخول الطعام والسائل إلى الرئتين)

كثرة تنظيف الحلق

صوت التنفس

انخفاض في حجم الكلام

الاختناق الذي قد يؤدي إلى الموت



