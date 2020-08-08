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تحركات تقلقنا.. الاتحاد الأوروبي: نجهز إجراءات عقابية ضد تركيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:53 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
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هاني حسين
قالت  نبيلة مصرالي المتحدثة باسم  مفوض  العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن هناك تحركات تركية تقلق دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت نبيلة مصرالي  في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تلك التحركات التركية تضر بالمصالح الأوروبية، وعلى تركيا توضيح موقفها إن ارادت استعادة الثقة الاوروبية .

وتابعت:"على أنقرة إزالة العوائق لتسمح بإنهاء حالة التوتر، والتحركات التركية احادية  الجانب  تتعارض مع المصالح الأوروبية".

وأكملت:"  التجهيز لمجموعة من  الإجراءات العقابية ستكون رد فعل اوروبي على استمرار  التحركات التركية غير القانونية".

ولفتت الى أن "  التحركات التركية أحادية الجانب في شرق المتوسط تتعارض مع مصالح أوروبا ودول الأعضاء .


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