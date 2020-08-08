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منوعات

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل أمن لمن يعانون ارتفاع درجة الحرارة.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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مريم صليب
مع بداية تفشي جائحة كورونا كان انخفاض درجة الحرارة أحد العوامل التي سهلت الأمر على استخدام الكمامة بشكل دائم، لكن مع إرتفاع درجة الحرارة أصبح الأمر صعبا للغاية . 

وبحسب ما ورد في " بي بي سي " ، فإن فيروس كورونا لم ينته بعد ، لكن المواطنين حول العالم قرروا أن يتخلوا عن الكمامة بسبب إرتفاع درجة الحرارة و عدم الإلتفات إ لى أن تلك الظاهرة قد تتسبب في تفشي موجة جديدة من كورونا .

واشار الأطباء إلى بعض التعليمات التي يجب اتباعها في ارتداء الكمامة ، حتى نتمكن من العبور من شهور الصيف دون التعرض لموجة جديدة من فيروس كورونا : 

- اختيار الكمامة المناسبة 

يقول أحد الاطباء أنه يرتدي الكمامة اثناء فترة عمله بشكل دائم ، لكن لكل نوع كمامة معين يعتبر مريحا و أمن أيضا ، فإن بعض الاشخاص لا يتحملون أنواع من الكمامة مما يدفعهم لخلعها من الأساس و التعرض في النهاية للاصابة بالفيروس ، فعليك في البداية اختيار نوع لا يضر بالبشرة أو يتسبب في تعرقك او غيره . 

-المرطبات و كريم البشرة 

بعض الأشخاص يضع مرطبات و مساحيق على وجههم قبل الخروج من المنزل ، قد تتسبب تلك المساحيق او المرطبات بعد التفاعل مع الكمامة حالة من التعرق و الحساسية بالجلد . 

في حالة التعرق ، يمكن خلع الكمامة لدقائق لتجفيف العرق او ارتداء قناع الرأس بدلا من الكمامة لحماية جلد الوجه من آلام الإلتهابات ، او حتى خلعها تماما لإستنشاق الهواء مع ضرورة وجود دائما ماء بارد للشرب لترطيب الجسم . 


الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل أمن لمن يعانون ارتفاع درجة الحرارة.. صور
الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل أمن لمن يعانون ارتفاع درجة الحرارة.. صور
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