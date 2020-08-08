الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل أمن لمن يعانون ارتفاع درجة الحرارة.. صور





وبحسب ما ورد في " بي بي سي " ، فإن فيروس كورونا لم ينته بعد ، لكن المواطنين حول العالم قرروا أن يتخلوا عن الكمامة بسبب إرتفاع درجة الحرارة و عدم الإلتفات إ لى أن تلك الظاهرة قد تتسبب في تفشي موجة جديدة من كورونا .





واشار الأطباء إلى بعض التعليمات التي يجب اتباعها في ارتداء الكمامة ، حتى نتمكن من العبور من شهور الصيف دون التعرض لموجة جديدة من فيروس كورونا :





- اختيار الكمامة المناسبة





يقول أحد الاطباء أنه يرتدي الكمامة اثناء فترة عمله بشكل دائم ، لكن لكل نوع كمامة معين يعتبر مريحا و أمن أيضا ، فإن بعض الاشخاص لا يتحملون أنواع من الكمامة مما يدفعهم لخلعها من الأساس و التعرض في النهاية للاصابة بالفيروس ، فعليك في البداية اختيار نوع لا يضر بالبشرة أو يتسبب في تعرقك او غيره .





-المرطبات و كريم البشرة





بعض الأشخاص يضع مرطبات و مساحيق على وجههم قبل الخروج من المنزل ، قد تتسبب تلك المساحيق او المرطبات بعد التفاعل مع الكمامة حالة من التعرق و الحساسية بالجلد .





في حالة التعرق ، يمكن خلع الكمامة لدقائق لتجفيف العرق او ارتداء قناع الرأس بدلا من الكمامة لحماية جلد الوجه من آلام الإلتهابات ، او حتى خلعها تماما لإستنشاق الهواء مع ضرورة وجود دائما ماء بارد للشرب لترطيب الجسم .









مع بداية تفشي جائحة كورونا كان انخفاض درجة الحرارة أحد العوامل التي سهلت الأمر على استخدام الكمامة بشكل دائم، لكن مع إرتفاع درجة الحرارة أصبح الأمر صعبا للغاية .