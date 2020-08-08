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محافظات

القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:31 م
القومى للمرأة بالبحيرة
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية
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البحيرة : قسم المحافظات
نظم فرع المجلس القومي للمرأة فرع البحيرة، ندوة تثقفية، اليوم السبت، بمشاركة 40 رائدة ريفية، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبإشراف المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان " صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020 م" بجميع محافظات الجمهورية ، والتى بدأت فعالياتها يوم 27 يوليو الماضى وتستمرحتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ. 

و أكدت مقررة المجلس القومى للمرأة فرع البحيرة، علي أهمية  أهمية المشاركة السياسية  للسيدات والإدلاء بصوتها خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020م، الأسبوع القادم، موضحة أن الحملة استهدفت اليوم 40 رائدة ريفية بقرى نديبة وزاوية غزال والابعادية وابو الريش بمركز دمنهور، وذلك بحضور المهندسه منى عصام عضوه فرع المجلس.

أوضحت رشاد بأن حملة صوتك لمصر بكرة تهدف إلى التوعية بأهمية المشاركة في هذه انتخابات مجلس الشيوخ و أهمية و عرض اختصاصات المجلس  وشروط الترشح وعدد الأعضاء ، و التأكيد على ضروره الإهتمام باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية اثناء عملية الاقتراع .

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020م " تم إطلاقها تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة لتستهدف تعزيز المشاركه السياسيه للمرأه خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت .

وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ ،بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات ،  وتوعية الأشخاص ذوى الاعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة .
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
القومى للمرأة بالبحيرة يواصل حملة "صوتك لمصر بكرة" للتوعية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ
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