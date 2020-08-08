وفاة طفل ونجاة آخر إثر انهيار سور منزل بإحدى قرى ملوي

لقي طفل مصرعة وأصيب آخر إثر إنهيار سور منزل عليهما أثناء سيرهما بأحد شوارع قرية نزلة تونة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا





تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع وإصابة طفلين بنزلة تونة بملوي. وعلي الفور إنتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ .





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