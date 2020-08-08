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حوادث

وفاة طفل ونجاة آخر إثر انهيار سور منزل بإحدى قرى ملوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
لقي طفل مصرعة وأصيب آخر إثر إنهيار سور منزل عليهما أثناء سيرهما بأحد شوارع قرية نزلة تونة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا 

تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع وإصابة طفلين بنزلة تونة بملوي. وعلي الفور إنتقل المقدم  علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي  جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى  لفحص البلاغ . 

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حيث تبين  إنهيار سور منزل  قديم ملكا  لشخص يدعي  مصطفي  شحاتة  63 سنةبالمعاش وذلك  أثناء  سير طفلين من أمام المنزل  مما أدى إلى مصرع  طفل يدعي  يحي مصطفي  5 سنوات وإصابة محمد أحمد 7 سنوات متأثرين  بسقوط الحائط  عليهما وعلي الفور تم نقلهما لمستشفى ملوى العام وانتقلت سيارات الحماية المدنية لرفع  آثار السور المنهار وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التخقيق.
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