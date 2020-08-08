مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

وعلقت مايا على الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى قائلة: "كلنا للوطن".

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واندلعت اليوم السبت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ الأخير.





وأذاعت "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الأعلام اللبنانية أن المتظاهرين فى لبنان قاموا باقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.





وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق،وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في لبنان الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.





وكان الصليب الأحمر اللبناني أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.