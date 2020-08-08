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فن

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:37 م
مايا دياب
مايا دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مايا دياب صورا جديدة اثناء مشاركتها فى مظاهرات اليوم فى لبنان، التى اطلق عليها "يوم الحساب" على خلفية ما تعرضت له لبنان من انفجار فى بيروت. 

وعلقت مايا على الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى قائلة: "كلنا للوطن". 

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واندلعت اليوم السبت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ الأخير.

وأذاعت "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الأعلام اللبنانية أن المتظاهرين فى لبنان قاموا باقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.

وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق،وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.
مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان
مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان
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مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

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