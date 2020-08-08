حلمي طولان: الأهلي يمتلك كتيبة من اللاعبين وإنبي يعاني من الغيابات

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ، أن
مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي غدا في غاية الصعوبة .
وأضاف حلمي طولان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن فترة التوقف التي تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس
كورونا ساهمت في تراجع مستوي اللاعبين
متابعا:" إنبي يعاني من غيابات كثيرة أمام الأهلي ".
وأوضح حلمي طولان أن النادي الأهلي لايتأثر بغياب اللاعبين كما يحدث في
باقي الأندية .
وتابع :" الأهلي يمتلك كتيبة كبيرة من اللاعبين ولن يتأثر بالغياب ".
وأتم:"تنظيم اللاعبين داخل الملعب وتقييد لاعبي الأهلي أهم أساسيات إنبي خلال مواجهة الأهلي ".