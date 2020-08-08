حلمي طولان: الأهلي يمتلك كتيبة من اللاعبين وإنبي يعاني من الغيابات

أكد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ، أن مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي غدا في غاية الصعوبة .

وأضاف حلمي طولان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن فترة التوقف التي تعرض لها اللاعبون خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا ساهمت في تراجع مستوي اللاعبين متابعا:" إنبي يعاني من غيابات كثيرة أمام الأهلي ".

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وأوضح حلمي طولان أن النادي الأهلي لايتأثر بغياب اللاعبين كما يحدث في باقي الأندية .

وتابع :" الأهلي يمتلك كتيبة كبيرة من اللاعبين ولن يتأثر بالغياب ".

وأتم:"تنظيم اللاعبين داخل الملعب وتقييد لاعبي الأهلي أهم أساسيات إنبي خلال مواجهة الأهلي ".