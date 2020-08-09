متحدث الرجاء المغربي: مباراتنا مع الزمالك بحضور جماهيري.. فيديو

كشف سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، معهم بشأن عدم تواجد الجماهير في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.









وأكد سعيد وهبي في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الكاف لم يبلغنا بشيء بشأن حضور جماهيري في مواجهتي الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وتابع: "قمنا بإجراء المسحات ولا يوجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا".



