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ملفات

حوادث وضحايا فى يوم .. نجاة طالب ثانوي أقدم على الانتحار .. الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلها

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:03 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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قسم الحوادث
  • استخدم فيها سلاح خرطوش.. إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال بمشاجرة في قنا
  • مصرع فتاة صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس فى بني سويف

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث الهامة والتى راح ضحيتها عدد من الشباب وإصابة آخرين، وأبرزهم مصرع فتاة صعقا بالكهرباء، وإصابة 6 أشخاص بينهم أطفال فى مشاجرة.
  

 أقدم  طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا على الانتحار، متناولا قرص غلة سام، إلا أن العناية الإلهية أنقذته، وتم نقله لمركز السموم بمستشفى المنيا العام بسبب عدم حصوله على مجموع كبير. 


تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن  المنيا قد تلقي  إخطارا من اللواء  خالد عبد السلام مدير مباحث  المديرية بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر إصابته بحالة إعياء شديدة  لتناوله جرعة سموم كبيرة. 


وتبين  من  تحريات  البحث  الجنائي  التي أجراها  المقدم  علاء جلال رئيس  فرع  البحث  الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى أن طالب بالصف الثالث الثانوي  يدعي أحمد. ع 22 سنة  قد أقدم على الانتحار بتناول  قرص على سام وذلك  لعدم حصولة علي مجموع  درجات  كبير و تم نقله  لتلقي العلاج  بمركز السموم  وبسؤال ذوية أكدوا ما جاء  بالتحريات ولا توجد شبهة جنائية  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  لتولي  التحقيق.


وأسفرت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين فى قرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، عن إصابة ٦ أشخاص بينهم ٣ أطفال.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية بخانس بين عائلتين، استخدم فيها سلاح خرطوش ونتج عنها إصابة ٦ أشخاص.


تبين إصابة كل من: ندى أبو المعارف عبد الشافي 9 أعوام، بغدادي علي رضوان 5 أعوام، وهاجر أحمد حسين 4 أعوام، و آية مخلوف عبد ربه 18 عامًا، و شريهان حسن أحمد 18 عامًا، وخالد أحمد رضوان 46 عام، بطلقات خرطوش فى أجزاء متفرقة من أجسادهم.


دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وتسببت الصدفة فى انقاذ أسرة الباحث والمؤرخ القنائى بحبح الحباظى، من الموت تحت أنقاض منزلهم بقرية دندرة فى محافظة قنا، الذى انهار مساء اليوم السبت، أثناء تواجدهم خارج المنزل.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانهيار منزل فى قرية دندره، مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.


تبين أن المنزل ملك لـ بحبح فكرى الحباظى" كاتب و مؤرخ" يقيم به مع 5 من أفراد أسرته، و أسفر الإنهيار عن تلف محتويات المنزل التى سقطت تحت أنقاض المنزل المنهار.


وقال بحبح الحباظى، إن المنزل انهار على كل محتويات المنزل و أكثر من 2000 كتاب حصيلة رحلة طويلة من البحث و التعب من أجل التأريخ و التوثيق للأحداث التى شهدتها قنا وصعيد مصر عبر العقود الأخيرة، فضلا عن التأريخ لأهم الشخصيات العامة والبرلمانية التى عاشت فى قنا و الصعيد.


وأضاف الحباظى، أن أسرته كلها كانت خارج المنزل أثناء انهيار المنزل، بعضهم فى عمله والآخرون لدى أقاربهم، ما أدى إلى نجاتهم من الوقوع تحت أنقاض المنزل.


فى سياق متصل لقيت فتاة حاصلة علي دبلوم تجارة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بعزبة الكردي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.


تلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول فتاة تدعي عائشة محمد 25 سنة جثة هامدة بعد تعرضها للصعق بالكهرباء .


انتقل الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن الي مكان الحادث خيث تبين ان الفتاة تعيش في منزل أسرتها بعزبة الكردي و لقيت مصرعها أثناء قيامها بغسل ملابس أسرتها باستخدام غسالة كهربائية حيث  تعرضت للصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث. 


تحرر محضر بالواقعة وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة. 

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