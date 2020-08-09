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غادة والي: رصد 9 آلاف موقع إباحي يستغل الأطفال خلال أزمة كورونا.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:15 ص
غادة والي، وكيل الأمين
غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي
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اسراء صبري
قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك زيادة في نسبة العنف ضد المرأة، حيث وصلت إلى 60% بعد وباء كورونا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن نسبة البطالة في المرأة ارتفعت أيضا خلال أزمة كورونا، نتيجة عمل المرأة في القطاع غير الرسمي والذي تأثر بالوباء.

ولقتت إلى أنه تم رصد 9 آلاف موقع إباحي يسيء ويستغل الأطفال جنسيًا من مارس إلى يونيو، حيث استغلوا فترة العزل المنزلي نتيجة فيروس كورونا، متابعه: المنظمة حددت خطة للتصدي إلى الوباء، وبالفعل هناك دول كثيرة نفذت ما تم وضعة في الخطة.

وأشارت إلى أن هناك برامج لحماية الشباب الذين تأثروا سلبيا بسبب كورونا من استغلال الجماعات الارهابية، مشددة على أن النمو الاقتصادي تأثر سلبا في عدة دول بسبب هذا الوباء، متابعه: هناك 100 مليون مواطن وصلوا إلى الفقر المدقع.

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