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محافظات

سحب تراخيص سيارة سيرفيس بأسوان لتحميل أعداد زائدة للركاب.. وغرامة 500 جنيه

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:03 ص
سحب تراخيص سيارة
سحب تراخيص سيارة سيرفيس بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قررت إدارة المرور بأسوان سحب تراخيص سيارة سيرفيس رقم (3516 ص و ن ) بعد إبلاغ أحد المواطنين لإدارة المرور عن إصرار سائق السيارة على تحميل أعداد من الركاب أكثر من المسموح به ، كما سيتم دفع غرامة ألف جنيه بنيابة المرور. 

وفرضت إدارة المواقف بمحافظة أسوان غرامة 500 جنيه على السائق تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان . 

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جدير بالذكر بأن محافظ أسوان وجه مديرى شرطة ومباحث المرور ، وأيضًا المواقف بالوقوف بحسم أمام مخالفة تحميل السرفيس لأعداد أكثر من المسموح بها مع تطبيق أقصى غرامة. 

يأتى ذلك بعد تعدد الشكاوى الجماهيرية بقيام بعض سائقى السيرفيس وخاصة سيارات الربع نقل ( الكبود ) بالتحميل المخالف مما يعرض سلامة وحياة المواطنين للخطر . 

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال الابلاغ الفورى فى مخالفات المرور بشكل عام موثق برقم العربة والحالة للقيام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها دفع الغرامة مع وقف الرخصة . 

هذا وقد كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقد إجتماع بمدير الأمن اللواء مصطفى عبد الفتاح بمكتب المحافظ حيث تناول الاجتماع العديد من محاور العمل المختلفة وخاصة إحكام الرقابة المرورية فى مدينة أسوان ومختلف مدن المحافظة لمواجهة ظاهرة انتشار مركبات التوك توك والتروسيكل ، وأيضًا الموتوسيكلات للحد من الفوضى والحوادث المرورية . 
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