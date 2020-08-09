إعلامية كويتية: اتفاق مصر واليونان قضى على أطماع أردوغان في المتوسط

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان قطعت الطريق أمام أحلام وأطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى المتوسط.





وأوضحت عائشة الرشيد، لـ صدى البلد، أن مصر وضعت خط أحمر لأردوغان في المتوسط، كما وضعت خط أحمر أخر مع ليبيا، الجفرة وسرت، يحظر على حكومة الوفاق والميليشيات التابعة له تخطيه، قائلة: خبطتين فى الرأس توجع يا أردوغان.







