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فن

إهداء للشعب اللبناني.. كارمن سليمان تغني بحبك يا لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أعادت المطربة كارمن سليمان، عبر حسابها على إنستجرام غناء "بحبك يالبنان" للمطربة فيروز، إهداء للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.


كانت كارمن سليمان قررت تأجيل طرح كليب "لينة رقصة" تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم  الذي وقع في العاصمة اللبنانية.
 

وكتبت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة، قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامنًا مع الشعب اللبناني  ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم  ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث.


وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت

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تضامنا مع الشعب اللبناني.. كارمن سليمان تقرر تأجيل طرح كليبها الجديد

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