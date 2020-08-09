قرار تاريخي.. البابا فرنسيس يعين 6 نساء في مناصب عليا بـ الفاتيكان

اتخذ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان،قرارا تاريخيا بتعيين 6 نساء في مجلس الاقتصاد الذي يهيمن عليه الرجال عادة، في خطوة غير مسبوقة لتحسين التوازن بين الجنسين داخل الفاتيكان.





ومجلس الاقتصاد، المؤلف من ثمانية كرادلة وسبعة أشخاص عاديين (غير كنسيين)، أنشأه البابا فرانسيس في عام 2014 في محاولة لإصلاح الشؤون المالية وتخفيف سلسلة من الفضائح المالية التي واجهها الفاتيكان في الماضي.





وجميع النساء الست المعينات أوروبيات ولديهن مستويات عالية من الخبرة في الأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الأصول والقانون الدولي.

ومن بين هؤلاء وزيرة العمل السابقة روث كيلي وأمينة الخزانة السابقة للأمير تشارلز ليزلي فيرار، وكلتاهما من المملكة المتحدة، وشارلوت كريوتر-كيرشوف وماريجا كولاك، وكلاهما من ألمانيا، وماريا كونسبسيون أوساكار جارايكوتشي وإيفا كاستيلو سانز، وكلتاهما من إسبانيا.





الشخص العادي الوحيد في المجلس هو ألبرتو مينالي، المدير السابق لشركة تأمين إيطالية.





وقال جوشوا ماكلوي، مراسل الفاتيكان بالصحيفة الكاثوليكية الوطنية لصحيفة في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية إن "وجود ست نساء يمثل حصة كبيرة جدًا.لكن الشيء المهم هنا هو أن هؤلاء النساء الست جزء من مجموعة تشرف بشكل أساسي على جميع الأنشطة المالية للفاتيكان ، لذلك من الواضح أنها مجموعة رفيعة المستوى".



