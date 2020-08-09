بدون كمامات.. زحام على مقاهي فيصل لمتابعة دورى أبطال أوروبا

علي الرغم من التحذيرات المستمرة من عدم التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية في الاماكن العامة والمصالح الحكومية، الا انه يوجد من اخترق التعليمات.





علي احد المقاهي، أمس، لمشاهد مباراة برشلونة الاسباني ونابولي الايطالي ضمن منافسات دور ال16 من دوري ابطال اوروبا، دون الالتزام بارتداء الكمامة او التباعد الاجتماعي. تجمع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة،

ورصدت عدسة صدي البلد المشجعين اثناء مشاهدتهم المباراة من المقاهي.









وتأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة العودة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو"، معقل البرسا ضمن دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.





وتالق نجم البلوجرانا ليونيل ميسي اليوم في مباراة فريقة امام نابولي بشكل غير عادي، واحرز هدف فريقة الثاني وساهم في هدف فريقة الثالث بعدما حصل علي ركلة جزاء سددها زميله في الفريق لويس سواريز معلنا الهدف الثالث لبرشلونة.