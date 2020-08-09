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محافظات

غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:05 ص
غرفة عمليات مركزية
غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي
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منصور ابوالعلمين
أعلنت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بـ الوادي الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات بأمانة المرأة لمتابعة اللجان الانتخابية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة في أول انتخابات مجلس الشيوخ عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وطالبت "ابتسام أبو رحاب " في بيان إعلامي لها، المرأة بالخروج بكثافة للتصويت خلال الانتخابات المقبلة والمقرر لها ١١ و١٢ أغسطس الجاري وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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ولفتت ابتسام، إلى عقد اجتماع موسع لأمانة المرأة بمقر الحزب بمدينة الخارجة، حضره أمين التنظيم الدكتور محسن عبد الوهاب، ومرشحي الحزب الفردي محمد على عبد الغني، ومرشح قائمة من أجل مصر عن أمانة الحزب بالمحافظة الدكتور مؤمن معاذ.

وأوضحت ان الاجتماع  تضمن سبل دعم المرشحين ودور المرأة في المشاركة السياسية والحشد وتعريف الحاضرين بدور مجلس الشيوخ. 
وأشارت أمينة المرأة بالوادي الجديد، إلى أن مجلس الشيوخ في الخارج هو مجلس للحكماء، لذلك رشح الحزب شخصيتان لا خلاف عليهما، ويشرفان الوادي الجديد ومصر، كون لهما تاريخ طويل من العمل السياسي والاجتماعي والتطوعي طوال الفترة الماضية.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد
غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد
غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد
غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد
غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد
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