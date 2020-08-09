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رياضة

مزاد العفيجي.. القصة كاملة لشراء رمضان صبحي بمبلغ خيالي في الدوري المصري وموقف اللاعب

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:43 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو ابوبكر
تردد اسم اللاعب رمضان صبحي بشأن استمراره مع الأهلي أو رحيله خلال الآونة الأخيرة أكثر من الحديث عن عودة بطولة الدوري الممتاز.

وباتت المفاوضات بين الأهلي وهدرسفيلد مستهلكة، بعد اعلان النادي الانجليزي عن استدعاء صبحي من بداية الاسبوع القادم.

ويبدو أنه يوجد يد خفية تصطاد في الماء العكر، ولكن كما نعلم أن الدوري المصري لا يخفى به شيئ، فالكل يعلم المفاوضات الخفية ويتم الاعلان عنها بشكل أو بآخر.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الستار الذي يريد أن يخفيه الجميع، وهو المفاوضات التي تمت مع رمضان صبحي من نادي مصري بمبلغ غير مسبوق.

كتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏الحكاية من النهاية أن نادي مصري مش بيراميدز تقدم بعرض تجاوز 100 مليون جنيه لضم رمضان. 

وتابع: اللاعب رفض وقال في مصر يا إما الاهلي يا إما بلاش.. بس خلاص. 

جدير بالذكر أن، نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي صرح أمس أن الإتجاه في مفاوضات الأهلي وهدرسفيلد بشأن العفيجي باتت قريبة من الأهلي. 

وأكد شوقي أن، الأهلي لن يفرط في رمضان صبحي، والمفاوضات ستتم قريباََ جداََ. 


مزاد العفيجي.. القصة كاملة لشراء رمضان صبحي بمبلغ خيالي في الدوري المصري وموقف اللاعب
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