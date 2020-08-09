روميو وجوليت كورونا.. مسن يضحي بحياته لوداع زوجته المصابة بـ كوفيد 19.. صور

رغم المخاوف المتعلقة بتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على كبار السن، إلا أن زوجا وفيا قرر التضحية بحياته من أجل قضاء بعض اللحظات مع زوجته المريضة بالفيروس المستجد خلال تلقيها العلاج بالمستشفى، حتى نالا لقب روميو وجوليت كورونا.









ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي الزوج المحب ويدعى سام ريك (90 عاما) بفيروس كورونا بعد أقل من 3 أسابيع من زيارته لزوجته جوان صاحبة الـ86 عاما.









استمر زواجهما لمدة 30 عاما، لم يمنعهما عن رؤية بعضهما في أي أزمة أو مرض حتى لو وصل الأمر إلى الموت، وترجع قصتهما المؤثرة إلى إصابتها بفيروس كورونا وتلقيها العلاج بالمستشفى، خاطر الزوج وقرر الذهاب ورؤيتها رغم منع الجميع من حضره خوفا على حياته.







