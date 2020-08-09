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حوادث

حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:41 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
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أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم، الأحد، على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.


وأشارت المصادر إلى ظهور كثافات مرورية مرتفعة على الطريق الدائري أعلى مناطق الكونيسة بالجيزة في القادم من محور المريوطية باتجاه المنيب.




كما تظهر تكدسات مرورية أعلى مناطق كفر غطاطي وصحاري الأهرام في القادم من محور المريوطية باتجاه مخرج الإسكندرية الصحراوي ووصلة أكتوبر.


ويشهد الطريق كثافات متوسطة أعلى مناطق القومية العربية، ومخرج الطريق الزراعي والتقاطع مع طريق شبرا - بنها الحر.


وتظهر كثافات مرورية أعلى مناطق السلام في القادم من المرج باتجاه مناطق القاهرة الجديدة، مع كثافات مرورية أعلى نفق سعد الشاذلي.


كذلك تظهر كثافات مرورية على محور ٢٦ يوليو بالتقاطع مع الطريق الدائري في القادم من مناطق الشيخ زايد وكرداسة باتجاه ميدان لبنان.


وتستقر الحركة المرورية على محوري الضبعة وروض الفرج والطريق الدائري الإقليمي بالاتجاهين.


كما تستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق شبرا - بنها الحر، والعلمين الصحراوي، والساحلي الدولي.


وتشهد طرق أسيوط الغربي، والواحات، والكريمات الصحراوي الشرقي استقرارا تاما في الحركة المرورية.


وتستقر الحركة على طريق السويس الصحراوي، والإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية - العين السخنة، والزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وقنا - سفاجا، والقصير - مرسى علم.
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