صباح البلد يعرض تمارين للتخلص من دهون الظهر.. فيديو

قدم الإعلامية فرح سعيد، وحسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية ، تمارين للتخلص من الدهون الموجودة بالظهر.





وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن دهون الظهر تتواجد بشكل أكبر لدى السيدات أكثر من الرجال .





وتابع أن الملابس غير المناسبة لمقاس الجسم وتكون أصغر من المقاس الطبيعى أو المريح تسبب فى تراكم الدهون فى أماكن معينة من الجسم.





وأكد أن تمارين استخدام الوزن مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.