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القهوة تعالج الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
القهوة تعالج الإلتهابات
القهوة تعالج الإلتهابات الناجمة عن تراكم الدهون
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أ ش أ
أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الاستعانة بمستخلصات حبوب القهوة يمكن أن تساعد في تقليل الإلتهابات الناجمة عن تراكم الدهون في الخلايا، وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الإنسولين.

وتوصل باحثون في علوم التغذية البشرية في جامعة " ألينوي" الأمريكية، إلى مركبات الفينول التي تقاوم الإلتهاب حمض البروتوكاتيك وحمض الغال والتي توجد في قشر حبوب البن.

وقالت الدكتورة " إلفيرا جوناليس دى ميخيا"، أستاذ علوم الأغذية فى الجامعة :" هذه المادة من حبوب القهوة مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها .. لقد ثبت أنها غير سامة .. وهذه الفينولات لها قدرة عالية على مقاومة الأكسدة".

وأشارت إلى أنه عندما تم معالجة الخلايا الدهنية من الفئران بمستخلصات مائية من جلود حبوب القهوة ، قلّلت المركبات الفينولية الالتهاب الناجم عن الدهون في الخلايا وحسّنت امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.
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