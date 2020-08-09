استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

ويبدأ الاقتراع في الخارجيومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.

استعلم عن لجنتك بالرقم القومي

تمكن الناخب من معرفة مقر لجنته الانتخابية التي سيقوم بالتصويت فيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

وأتاحت الهئية الوطنية للانتخابات، أمام الناخب خدمة، وذلك تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العملية الانتخابية، حيث