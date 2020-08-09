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حوادث

استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:59 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة – جودت عيد
أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، خدمة استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال 3 طرق لمعرفة مقرات اللجنة الانتخابية التي سيتم التصويت فيها.


ويبدأ الاقتراع في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.


استعلم عن لجنتك بالرقم القومي
وأتاحت الهئية الوطنية للانتخابات، أمام الناخب خدمة الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية، وذلك تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العملية الانتخابية، حيث تمكن الناخب من معرفة مقر لجنته الانتخابية التي سيقوم بالتصويت فيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.


رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية
ولمعرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اضغط هنا   


خطوات الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية
يمكن الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال 3 خطوات، وهي كالتالي:-

من خلال إدخال الرقم القومي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط  اضغط هنا   
-  عبر إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151 
- الاتصال بالخط الساخن برقم 141.


وفي حالة وجود جولة إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.


وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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