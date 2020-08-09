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أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:48 ص
قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة
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قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقاط المقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأحد.


ووفقا لـ المركز الفلسطيني للإعلام، قامت مدفعية الاحتلال بقصف النقاط بقذائف عدة، بعد أن استهدفتها بنيران أسلحتها الرشاشة.


وأشار المركز إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب زعم وسائل إعلام الاحتلال، أن إطلاق نار استهدف عمال بناء الجدار في منطقة "كيسوفيم" وسط القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.


وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنه بعد إطلاق النار، أوقفت أعمال بناء الجدار على حدود القطاع.


وقال موقع "مفزاك درومي" الإسرائيلي، إنه ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي، قذائف على نقاط الضبط الميداني.
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