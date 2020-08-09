قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقاط المقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأحد.









ووفقا لـ المركز الفلسطيني للإعلام، قامت مدفعية الاحتلال بقصف النقاط بقذائف عدة، بعد أن استهدفتها بنيران أسلحتها الرشاشة.









وأشار المركز إلى أن هذه التطورات تأتي في أعقاب زعم وسائل إعلام الاحتلال، أن إطلاق نار استهدف عمال بناء الجدار في منطقة "كيسوفيم" وسط القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.









وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأنه بعد إطلاق النار، أوقفت أعمال بناء الجدار على حدود القطاع.







