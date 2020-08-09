كل ما تكبر تحلى.. 10 إطلات شبابية لـ ليلى علوي

كل ما تكبر تحلو.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي النجمة ليلى علوي التي تتمتع بجمال خاص، وتحافظ على جمالها ودومًا ما تظهر بإطلالات شبابية تمنحها عمر أصغر من عمرها الحقيقي.

نشرت ليلى علوي مؤخرًا صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، حيث ظهرت بـ لوك شبابي مع الشعر الأصفر والبشرة البرونزية، خلال عطلة مع أصدقائها، وانتشرت صورها الأخيرة على فيسبوك خاصة بعد أن ظهرت فيها أكثر حيوية وشبابية .





اعتادت النجمة ليلى علوي على هذا النمط من الاستايلات حيث تختار إطلالات شبابية بسيطة أنيقة تساعدها في الحصول على مظهر أصغر في العمر، كذلك فهي تحافظ على جمالها وبشرتها ورشاقتها مما جعلها دومًا تبدو أصغر في السن.





حساب ليلى علوي على أنستجرام مليء بالصور المميزة والشبابية التي تتميز بها عن بقية النجمات في عمرها، فهي دومًا تختار الألوان الفاتحة والاستايلات المشجرة الشبابية مع الفساتين السادة الأنيقة التي تمنحها إطلالة مميزة .