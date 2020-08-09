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يحيى زكي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن السنوات الخمس الماضية كانت نقطة مهمة لتوفير مرافق وبنية تحتية للمنطقة الاقتصادية، وتحقيق أرضية صلبة للمشروعات الكبرى في المنطقة، وهى عبارة عن 4 مناطق صناعية و6 موانئ.

وأضاف يحيى زكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تركز فقط على السوق المحلي، ولكنها تهدف إلى النفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ككل، مضيفًا أن هناك 220 شركة تعمل في منطقة العين السخنة وباستثمارات ليست بالقليلة، ونعمل على إضافة المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن تطوير شبكة الطرق وفر الانتقال الى اقليم قناة السويس من الشرق إلى الغرب، كما أن الأنفاق الجديدة لقناة السويس ستسهل الحركة لميناء شرق بور سعيد الذي يستطيع استقبال السفن الكبرى، ولديه قدرة ضخمة جدَا على تداول الحاويات.

وأوضح أن الدولة استثمرت استثمارات ضخمة من خلال الهيئة الاقتصادية لتحسين البنية التحتية والمرافق وامداد المنطقة بالكهرباء وشبكات المياه، منوهًا بأن هناك ما يتعدى 200 شركة تعمل فى المنطقة الصناعية، وهناك خطة طموحة لكى تكون المرحلة القادمة 2020-2025 تكون انطلاق لتحقيق مشروعات كبرى على ارض الوااقع وأن يكون هناك سلاسل إمداد حقيقية وقيمة مضافة وتشغيل أكثر فاعلية للموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

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