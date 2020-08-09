وزيرة الهجرة تؤكد تصويت انتخابات الشيوخ بالبريد السريع فقط .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن عملية تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تتم عبر البريد السريع ولا يجوز تسليم ظرف للقنصلية أو السفارة .





وأضافت مكرم خلال مؤتمر صحفى بشأن تصويت المصريين بالخارج ، أن غرف عمليات الوزارة ترد على كافة الاستفسارات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج .





وأشارت إلى أن كافة مقرات البريد مغلقة اليوم الأحد ويتبقى فقط غدا الاثنين للتصويت على عملية انتخابات الشيوخ .



