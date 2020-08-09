وزيرة الهجرة تؤكد تصويت انتخابات الشيوخ بالبريد السريع فقط .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن عملية تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تتم عبر البريد السريع ولا يجوز تسليم ظرف للقنصلية أو السفارة .
وأضافت مكرم خلال مؤتمر صحفى بشأن تصويت المصريين بالخارج ، أن غرف عمليات الوزارة ترد على كافة الاستفسارات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج .
وأشارت إلى أن كافة مقرات البريد مغلقة اليوم الأحد ويتبقى فقط غدا الاثنين للتصويت على عملية انتخابات الشيوخ .
يذكر أن عملية التصويت بالبريد تتم لأول مرة فى انتخابات الشيوخ والتى انطلقت اليوم الأحد ومستمرة حتى غدا الاثنين.