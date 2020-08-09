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وزيرة الهجرة تؤكد تصويت انتخابات الشيوخ بالبريد السريع فقط .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:34 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شيرين عادل
قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن عملية تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ  تتم عبر البريد السريع ولا يجوز تسليم ظرف للقنصلية أو السفارة .

وأضافت مكرم خلال مؤتمر صحفى بشأن تصويت المصريين بالخارج ،  أن غرف عمليات الوزارة ترد على كافة الاستفسارات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج .

وأشارت إلى أن كافة مقرات البريد مغلقة اليوم الأحد ويتبقى فقط غدا الاثنين للتصويت على عملية انتخابات الشيوخ .

يذكر أن عملية التصويت بالبريد تتم لأول مرة فى انتخابات الشيوخ والتى انطلقت اليوم الأحد ومستمرة حتى غدا الاثنين.
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