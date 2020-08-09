وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ، أن كثير من التساؤلات وردت لغرفة عمليات وزارة الهجرة بشأن إمكانية تسليم الظرف الخاص بالتصويت لمقر البعثة الدبلوماسية ، مؤكدة أنه نظرا لظروف جائحة كورونا المشاركة عبر البريد السريع فقط .





وأضافت وزيرة الهجرة ، فى مؤتمر صحفى ، أن تجربة انتخابات مجلس الشيوخ بالبريد السريع تستحق التقدير والتقييم ، قائلة :" دورنا كوزارة للهجرة ابلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الاستفسارات وكافة المقترحات من المصريين فى الخارج .





وتابعت: لابد أن نشيد بحرص الدولة على مشاركة المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العالم" .





وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص

‏البريد الإلكتروني ‪ [email protected] ‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 .





وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر.





ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذى يتم أصداره خلال الايام القادمة.





ومن المقرر عدم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وهى ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وذلك نظرا لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.



