كارتيرون يرفض المخاطرة بمصطفى فتحي في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري





ويخوض الفريق الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها غدا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.





ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة المصري السابقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.





وطالب كارتيرون من الجهاز الطبي للفريق الأبيض بسرعة تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض بالدفع به في مباراة الاتحاد السكندري.