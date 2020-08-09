كارتيرون يرفض المخاطرة بمصطفى فتحي في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المجازفة بمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض بالدفع به في مباراة الاتحاد السكندري.
ويخوض الفريق الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها غدا الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري.
ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة المصري السابقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.
وطالب كارتيرون من الجهاز الطبي للفريق الأبيض بسرعة تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية.