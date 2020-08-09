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حوادث

أمن الجيزة يضبط 48 متهما في قضايا مخدرات وسلاح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:54 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها على أوكار الإجرام، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام.

وذلك تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
 
حيث شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، حملات أمنية لمداهمة أوكار المخدرات والسلاح.

وأسفرت الحملات عن ضبط 43 متهما في قضايا اتجار، بإجمالي مضبوطات 1590 جرام حشيش، 68 جرام هيروين، 441 قرصا مخدرا، 1140 جرام الأستروكس، 190 جرام الشادو، 100 جرام بودر، 310 جرامات البانجو.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 متهمين في قضايا أسلحة، بإجمالي مضبوطات بندقية آلي، وقطعتين فرد محلى الصنع 12 مم، و2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، و2 طبنجة عيار 9 ملم، و15 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتم تقنين الإجراءات حيالهم.
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