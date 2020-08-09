تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث ماسبيرو الثانية لـ 17 أغسطس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"، لجلسة ١٧ أغسطس للمرافعة.





تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .



