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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في أحداث ماسبيرو الثانية لـ 17 أغسطس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:59 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية"، لجلسة ١٧ أغسطس للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي .

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
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