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أخبار العالم

ترامب من مؤتمر دعم لبنان: يجب محاسبة المتورطين في انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن هناك ضرورة لمحاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. 


وأضاف ترامب خلال مشاركته في مؤتمر دعم لبنان: "من الضروري معرفة من يقف وراء هذا الانفجار والسبب، وهل كان بالفعل حادثا أم لا، ونحن نعمل بقرب مع فرنسا على معالجة آثار هذه الحادثة".


ودمر الانفجار أحياء بأكملها، وتسبب في تشريد 300 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح إمدادات الحبوب الأساسية.


ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.


وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.


وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.
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