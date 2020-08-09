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فن

بـ فستان قصير.. درة تستعرض جمالها ورشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:41 م
درة
درة
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محمد بدران

نشرت الفنانة التونسية درة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 


وظهرت درة، بإطلالة جذابة وناعمة تبرز جمالها حيث ترتدى فستان قصير وجذاب باللون اللبني اللامع، ، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون البيج.








ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة في المكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم، واختارت تسريحة جذابة للشعر لتتناسب مع إطلالتها الناعمة، وترتطت خصلات شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.


يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.


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