بعد إعادة فتح مستشفيات العزل.. خبير أوبئة: 3 سيناريوهات لمواجهة الموجة الارتدادية لفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الارتدادية لفيروس كورونا ستتراوح بين 10% و20% فقط إذا كانت الذروة عالية، وحدث مناعة "قطيع جزئية" أو ما يسمى بتشبع الإصابات (exhausion of susceptibles)





وأوضح "عنان"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن معظم الإصابات كانت في القاهرة الكبرى، فالموجة الارتدادية ستكون أهدأ في حالة عدم تحور الفيروس.





وأضاف أن الموجة الارتدادية تحدث غالبا بسبب إحساس الأمان الزائف لدى الناس بأن موجة الفيروس انتهت؛ فنجد إهمالا في ارتداء الكمامات، وعدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وتوقع أن تكون الموجة الارتدادية قوية خارج القاهرة وقد تصل إلى بؤرة جديدة، حتى مع ارتفاع الأرقام نسبيا خارج القاهرة في هذه الفترة، وذلك بناءً على آراء الأطباء؛ إلا أن الأعراض ليست متفاقمة.





وأكد "عنان"، أن الموجة الثانية المتوقعة في الشتاء (غالبا) أو الخريف لها ثلاثة سيناريوهات:





1 - موجة ثانية ضعيفة: وذلك نهج كل فيروسات كورونا السابقة كسارس أو ميرس، فالموجات المتوالية بعد الأولى تكون أضعف، ونتمنى أن ينتهج الفيروس نفس نهج إخوته ولا يكون أخا ضالا.





2 - موجة ثانية بنفس قوة الأولى: كالإنفلوانزا الموسمية.





3 - موجة ثانية أقوى من الأولى: كالإنفلوانزا الإسبانية.









وقال خبير الأوبئة، إنه معروف في السياسة الصحية أن الموجة الثانية تكون أسوأ، فعلينا أن نكون مستعدين وتكون المستشفيات مستعدة بالمعدات والأدوية.



