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أخبار البلد

أبراج تشرف على بحيرة مائية.. رئيس الوزراء يستعرض مخطط إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات بالعلمين الجديدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُخططات إنشاء مجمع مُتعدد الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى شركة (CSCEC) الصينية التي تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم عرض بعض النماذج المعمارية ومخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات ( سكني، فندقي، تجاري، إداري)، بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أنه من المقرر أن تتولى تنفيذها الشركة الصينية، حيث تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الشركة في الإنجاز السريع، وكذا جودة التنفيذ، مع الالتزام بالأسعار الموجودة بالمدينة لتنفيذ عدد من الأبراج بهذه المنطقة، تضم مختلف الاستخدامات.

وتمت الإشارة إلى أن الموقع المقترح لتنفيذ هذا المجمع في المنطقة الجنوبية للمدينة، وسيتم توصيل بحيرة مائية تشرف عليها الأبراج التي سيتم تنفيذها، لتكون بمثابة منطقة جذب جديدة في مدينة العلمين الجديدة.

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