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ديني

واعظات الأزهر يصدرن كتابهن الأول لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:36 م
كتاب واعظات الأزهر
كتاب واعظات الأزهر
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محمد شحتة
نشر الموقع الإلكتروني لمجمع البحوث الإسلامية الكتاب الأول لعدد من واعظات الأزهر بعنوان "رسائل وتوصيات في زمن الكورونا"، والذي يتناول هذه الأزمة التي طالت مختلف دول العالم، ويعالجها من رؤية شرعية من خلال استعراض العديد من الجوانب الشرعية، والتوصيات الدعوية، والتي تكون عونًا للمريض. 

ويتناول الكتاب أهم الفتاوى التي تتعلق بتلك الجائحة، وكذلك رسائل وتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بدور واعظات الأزهر ومشاركتهن الدعوية خاصة في أوقات الأزمات.

وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الكتاب اشتمل على عدد من المحاور والتي من أهمها  الحكمة من الابتلاء بالمرض، وأهمية الأخذ بأسباب الوقاية واتباع إجراءات وطرق السلامة، إضافةً إلى  بيان المنهج النبوي في الحجر الصحي، وكيف أنه ليس عِقابًا للمصاب أو إهدارًا لحقه وكرامته. 

كما يتناول الكتاب أهمية التكافل الاجتماعي في ظل الأزمات وعدم استغلال حاجة الناس في ظل تلك الظروف، مع إلقاء الضوء على خطورة الشائعات، والدعوة إلى التعاون المشترك من أجل القضاء على هذا الوباء.

وأضاف "عيّاد"، أن إصدار هذا الكتيب يأتي في وقت مهم يحتاج إلى أن يقوم كل فرد في المجتمع بدروه سواء كان داعية أو طبيبًا أو غيره، مشيرًا أن قيام واعظات الأزهر بإصدار هذا الكتاب يؤكد على أهمية دورهن التوعوي والمجتمعي.

فيما أكدت الدكتور إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، على أن الكتاب الذي أسهم في في إنتاجه واعظات الأزهر يمثل تجربة مهمة لهن، ويكشف عن أهمية الدور الذي تؤديه واعظات الأزهر سواء من خلال مشاركتهن في الجهود الدعوية والتوعوية أم من خلال مشاركتهن العلمية.

وأضافت شاهين أن واعظات الأزهر وما يقمن به من جهود مستمرة، وآخرها إصدار هذا الكتاب يمثلن جزءًا مهمًا في خطة الأزهر الدعوية، خاصة وأن المجتمع دائمًا متعطش للعنصر الدعوي النسائي، مؤكدة أنها تثق في قدرات واعظات الأزهر على تقديم المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لإثراء العمل الدعوي وتلبية احتياجات الناس المعرفية.

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