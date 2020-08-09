التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مصحح أخطأ في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة مديرى عموم تنمية المواد واللجان المشكلة لفحص كراسات الإجابات.





وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب التكاتف حتى تكلل هذه المنظومة بالنجاح، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع هو مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.





وأكد الدكتور رضا حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.





وشدد على ضرورة اتباع الدقة فى اختيار الأعضاء المرشحين للمراجعة من حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة، وأن الفترة المحددة لتسديد رسوم الاطلاع هي خمسة عشر يومًا، أما أعمال المراجعة فقد تستغرق ما يقرب من ثلاثين يومًا.





كما أكد على أن يقوم كل مشرف بتنفيذ المهام المطلوبة منه بدقة وطبقًا للتعليمات، وحصر ومتابعة أعمال اللجان التى تعمل بالأصول، وعمل آلية لمراجعة بعض كراساتهم مرة أخرى، وإذا ثبت أن للطلاب حق يتم استبعاد هذه اللجنة فورًا.





وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:





حضر الاجتماع الأستاذ ياسر بدوي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، والأستاذ عبد الرؤف عبد الرحمن مدير التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.