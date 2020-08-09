AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مصحح أخطأ في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:39 م
تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع السادة مديرى عموم تنمية المواد واللجان المشكلة لفحص كراسات الإجابات.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب التكاتف حتى تكلل هذه المنظومة بالنجاح، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع هو مراعاة الدقة المتناهية فى مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أى درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

وشدد على ضرورة اتباع الدقة فى اختيار الأعضاء المرشحين للمراجعة من حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة، وأن الفترة المحددة لتسديد رسوم الاطلاع هي خمسة عشر يومًا، أما أعمال المراجعة فقد تستغرق ما يقرب من ثلاثين يومًا.

كما أكد على أن يقوم كل مشرف بتنفيذ المهام المطلوبة منه بدقة وطبقًا للتعليمات، وحصر ومتابعة أعمال اللجان التى تعمل بالأصول، وعمل آلية لمراجعة بعض كراساتهم مرة أخرى، وإذا ثبت أن للطلاب حق يتم استبعاد هذه اللجنة فورًا.

وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:

حضر الاجتماع الأستاذ ياسر بدوي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، والأستاذ عبد الرؤف عبد الرحمن مدير التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير التربية والتعليم يتفقد كنترول الثانوية بمجمع الإسماعيلية التعليمي

نتيجة الثانوية العامة 2020| التعليم : جار تصحيح آخر 3 مواد في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على موعد انتهاء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يتفقد كنترول شبرا للاطمئنان على سير التصحيح

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط بعد اعتمادها من الوزير بعد العيد

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يتابع سير التصحيح في الكنترولات

ترشيحاتنا

نشر صور جديدة مع عائلته.. أحمد زاهر يوجه رسالة حب لزوجته وبناته

وفاة بطل الحرافيش .. إبراهيم الشرقاوي.. عاش مأساة في حياته أبعدته عن التمثيل

بـ الستان الجذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

اختيارات الله دائمًا على صواب.. نورهان تقضي إجازتها على البحر مع ابنها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

بـ الكاجوال الجذاب.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف خسارتها للوزن

بعد تحذيرات الصحة.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب