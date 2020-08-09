الجزائر تعلن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 521 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .





وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ انتشار الجائحة وحتي الأن بلغ 35160 حالة.





وقالت الصحة الجزائرية علي لسان المتحدث الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بــ كوفيد 19.



