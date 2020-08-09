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أخبار العالم

الجزائر تعلن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:04 م
الجزائر تسجل اصابات
الجزائر تسجل اصابات جديدة بفيروس كورونا
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محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد  تسجيل  521 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .


وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ انتشار الجائحة وحتي الأن بلغ 35160 حالة.


وقالت الصحة الجزائرية علي لسان المتحدث الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا جمال فورار إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بــ كوفيد 19.


وذكر فورار أنه بالحالات التسع التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يكون إجمالي وفيات كورونا في الجزائر قد بلغ 1302 منذ بداية انتشار الفيروس.

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