الاتفاق يفوز على الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز على ضيفه الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 24 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وسيطر نادي الفيحاء على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث تمكن من تسجيل هدفين عن طريق نواف الصبحي في الدقيقة التاسعة، وسامي الخيبري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.





ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي الاتفاق على اللقاء حتى تمكن فيليب كيس من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقة واحدة أضاف سوليمان دوكارا الهدف الثاني لنادي الاتفاق.





وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، تمكن علي هزازي من تسجيل هدف الفوز للاتفاق من ضربة رأسية على يسار حارس الفيحاء.



