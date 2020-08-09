وزيرة الهجرة: أنتجنا فيديو للمصريين بالخارج يشرح أهمية مجلس الشيوخ وكيفية التصويت.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الهيئة الوطنية للانتخابات انتجت فيلما كرتونيا يشرح كيفية اتمام عملية التسجيل لتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنها قامت بعمل فيديو للمصريين بالخارج تشرح فيه ما هي أهمية مجلس الشيوخ وكيفية التسجيل للتصويت.





وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن دور وزارة الهجرة لم يكن مقتصرا فقط على تشجيع المواطنين على هذا الاستحقاق الدستوري الهام لكن ترد على الاستفسارات الخاصة بجميع المواطنين المصريين بالخارج.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تنقل تقرير يومي لرئيس الوزراء عن انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج لاننا أمام تجربة جديدة ولابد من تقييمها التقييم الصحيح.





وأشارت إلى أن لابد من ان يكون جواز السفر الخاص بالمواطن المصري فى الخارج ساري حتي يتمكن من اتمام عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.