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محافظات

وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:01 ص
تجهيز المقرات الانتخابية
تجهيز المقرات الانتخابية
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شاذلى عبد الفتاح
تكثف محافظة أسوان من استعداداتها على قدم وساق من كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة لوضع اللمسات النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 11 و 12 أغسطس الجارى.

وفى هذا الصدد قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتفقد أعمال تجهيز المقرات الانتخابية بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برفع مستوى الخدمة داخل وخارج اللجان الإنتخابية . 

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وقد تفقدت اللجنة اللجان الإنتخابية بمنطقة حى الصداقة الجديدة برئاسة على عبد اللاه حيث تم المرور على مدرسة عبد المنعم رياض الإبتدائية المشتركة وتمت مراجعة طفايات الحريق وغرفة التصويت للناخبين ودورات المياه والكهرباء وبوابات الدخول والخروج للناخبين وطفايات حريق طوارئ وذلك لضمان جودة جميع الإجراءات إستعدادًا للعملية الإنتخابية تحت إشراف العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان. 

وتم التأكيد على جاهزية المقرات الإنتخابية من النظافة والإنارة العامة حول المقرات الإنتخابية وتجهيز هذه المقرات من الداخل لتكون على أتم الإستعداد لإجراء إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 . 

فيما تفقدت لجنة من الوحدة المحلية لمركز وكوم أمبو أعمال تجهيز المقرات الإنتخابية بناحية إقليت لرفع مستوى الخدمة بالمراكز واللجان الإنتخابيةبناءًا لتعليمات اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة كوم أمبو.

وتم التأكيد على جاهزية المقرات الانتخابية من النظافة والإنارة العامة حول المقرات الانتخابية وتجهيز هذه المقرات من الداخل لتكون على اتم الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وتم رش وتطهير وتعقيم اللجان الإنتخابية بنطاق قرية إقليت بالتعاون مع وحدة الملاريا بالقرية وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للجان الإنتخابية .

وفى نفس السياق كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ من أجل المرور الميدانى على مقرات اللجان رافقه رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات التنفيذية التابعة لها هذه اللجان بإجمالى 255 لجنة فرعية و 8 لجان عامة . 

وشدد اللواء أشرف عطية على إستكمال كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها أكثر من مرة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مطمئنًا الناخبين بأنه تم توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة حيث روعى وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة . 

وكلف محافظ أسوان لجان المرور الميدانى بالتأكد من أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى وهو الذى سيساهم فى إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى .  

ووجه المحافظ الدعوة لأهالى المحافظة إلى النزول للمشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذى سيمثلهم لمدة 5 سنوات قادمة فى مجلس الشيوخ .

وشدد اللواء أشرف عطية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطى حقيقى من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان .

ولفت المحافظ إلى أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان ، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والالتزام والالتزام بارتداء الكمامات ، فضلًا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وأكد محافظ أسوان على إعداد غرف العمليات سواء الرئيسية بالمحافظة أو الفرعية بالمراكز والمدن لتكون جاهزة لفتحها من أجل متابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفورى مع أى معوقات يمكن أن تؤثر على إنتظامها ، وهو الذى سيتوازى مع رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف ، فيما سيتم تجهيز المولدات الكهربائية الإحتياطية لتشغيلها فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ، موجهًا المسئولين بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى قبل إنطلاق الإنتخابات للتأكد من جاهزية جميع مقار اللجان وتلافى أى ملاحظات سلبية لإنجاح سير العملية الإنتخابية على الوجه الأكمل.
وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟
وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟
وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟
وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟
وسط إجراءات احترازية مكثفة.. كيف استعدت أسوان لانتخابات مجلس الشيوخ؟
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