صحة أسوان تواصل عقد الندوات التثقيفية للتوعية بكورونا.. صور

أستكملت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم اللقاءات التوعوية والندوات الثقيفية للمواطنين لنشر الوعى اللازم لديهم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ويقوم بتنفيذ هذه اللقاءات إدارة الثقافة الصحية تحت إشراف الدكتور محمد على مدير الإدارة وذلك بهدف تعريف المواطنين بطرق التعامل مع حالات العزل المنزلي والحالات المصابة .





وقال الدكتور محمد على بأن تنفيذ اللقاءات التوعوية يأتى في إطار سعى مديرية الشئون الصحية لنشر الوعى اللازم بفيروس كورونا .





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وتناولت اللقاءات التغذيه الصحية السليمة أعراض المرض وطرق إنتقاله وطرق الوقايه منه ، مؤكدًا أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى ، وكذا الحديث عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين .





كما أوضح محمد على بأنه هذه اللقاءات التوعوية تم عقدها في الوحدات الصحية والأماكن العامة ، وتم كذلك عقد لقاءات مع المواطنين بكورنيش النيل خلال الفترة الماضية .





فيما ألقت الدكتورة فاطمة الزهراء خليفة كلمتها خلال الندوة حيث تناولت أعراض المرض وطرق إنتقاله وطرق الوقاية منه، مؤكده على أهمية إرتداء الكمامة والتباعد وعدم لمس الأسطح وطرق تعقيم الأيدى كما تحدثت عن كيفيه التعامل مع حالات العزل المنزلى للمريض والمخالطين .