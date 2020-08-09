AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي يطالب بصرف علاوات أصحاب المعاشات للمؤسسات الصحفية القومية: نثق فى مؤسسات الدولة لحل المشكلة.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:49 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك 5 علاوات تم صرفها الى جميع اصحاب المعاشات في مصر ما عدا العاملين في المؤسسات الصحفية القومية .

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينتصر للحق وينتصر للقضاء ولأصحاب المعاشات دائما .

وأوضح نشأت الديهي ، ان أصحاب المعاشات في  المؤسسات الصحفية القومية هم جزء من مؤسسات الدولة مؤكدا علي ان العاملين يقتطع من راتبه أموال التأمينات .

وتابع : أن المؤسسات هي التي يجب ان تحاسب علي التأمينات وليس اصحاب المعاشات .

واستكمل : أنه يناشد جميع المعنيين بصرف معاشات العاملين في المؤسسات الصحفية القومية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشمل المؤسسات الصحفية..التضامن: القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة

لا استبعاد لأحد.. وزيرة التضامن: ندرس موقف العاملين في المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص من العلاوات الخمس

وزيرة التضامن: ندرس موقف العاملين بالمؤسسات الصحفية من صرف العلاوات الخمس.. فيديو

مطالب برلمانية بحق الصحفيين المحالين للمعاش فى صرف العلاوات الخمس.. ووزيرة التضامن: ندرس الأمر

2.4 مليون شخص هيقبض.. التضامن: أصحاب العلاوات الخمس لهم أولوية خاصة من قبل القيادة السياسية .. فيديو

أفنوا أعمارهم في بلاط صاحبة الجلالة.. بيان عاجل بشأن صرف العلاوات الـ خمس للصحفيين

ترشيحاتنا

عرض مريب من تركيا للبنانيين: الجنسية لمن قال أنا تركي

خاص.. مصري رسب مرتين في اختبارات كلية الفنون الجميلة فـ زينت لوحاته الكنائس الأمريكية.. فيديو وصور

مش هتخلص قريب.. أسامة كمال يصدم الجميع بشأن أزمة سد النهضة

وفاة بطل الحرافيش .. إبراهيم الشرقاوي.. عاش مأساة في حياته أبعدته عن التمثيل

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية والجيش اللبناني يرد

أخبار الزمالك.. سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد وقرار مهم من مجلس الإدارة عقب ظهور إصابات النادي المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات

أيهما أجمل.. ليلى وملك أحمد زاهر بـ فستاين سوارية مميزة