الديهي يطالب بصرف علاوات أصحاب المعاشات للمؤسسات الصحفية القومية: نثق فى مؤسسات الدولة لحل المشكلة.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن هناك 5 علاوات تم صرفها الى جميع اصحاب المعاشات في مصر ما عدا العاملين في المؤسسات الصحفية القومية .





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينتصر للحق وينتصر للقضاء ولأصحاب المعاشات دائما .





، ان أصحاب المعاشات في المؤسسات الصحفية القومية هم جزء من مؤسسات الدولة مؤكدا علي ان العاملين يقتطع من راتبه أموال التأمينات . وأوضح نشأت الديهي أصحابيقتطعراتبهأموالالتأمينات





وتابع : أن المؤسسات هي التي يجب ان تحاسب علي التأمينات وليس اصحاب المعاشات .



